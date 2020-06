Coronavirus a Napoli. Carmela, l'ultima paziente del Loreto Mare: «Che gioia tornare a casa»

LEGGI ANCHE

«È negativa e siamo felici di dirle che può tornare a casa». Quando ha sentito pronunciare queste parole dai sanitari, un sorriso le ha illuminato il volto. L'istinto sarebbe stato quello di abbracciare tutto il personale del reparto dove, oramai, era rimasta sola., 70enne di Ariano Irpino, era l'ultima paziente della Medicina Covid all'ospedale Loreto Mare, trasformato per la pandemia in una struttura esclusivamente dedicata ai contagiati da Coronavirus . Da quando era stata ricoverata nel presidio in via Vespucci, lo scorso 4 giugno, non aveva mai smesso di domandare ai sanitari «mi fate tornare a casa?». Lo chiedeva sempre sorridendo agli infermieri che si prendevano cura di lei chiamandola con soprannomi affettuosi e considerandola quasi la «mascotte» del primo piano fino a ieri, quando alle 14, le hanno comunicato che era ufficialmente guarita. Così Carmela è diventata la protagonista dell'ultima dimissione dal reparto Covid ordinario dove non ci sono più ammalati. L'unica eccezione che non riguarda l'assistenza ordinaria è nel reparto di Terapia Intensiva dove è ancora ricoverato un 56enne, monitorato 24 ore su 24 dai rianimatori.«Carmela si era ammalata di Covid durante la fase dell'esplosione dell'emergenza ed era stata ricoverata nell'ospedale di Ariano Irpino e a Villa Maria» racconta la figlia Marcella che, come il resto della famiglia, fremeva dalla voglia di riabbracciare la mamma. «Nei mesi scorsi, per fortuna, il Covid si è manifestato con una sintomatologia lieve e senza complicazioni nonostante lei soffra di altre patologie - spiega la donna - dopo un decorso ordinario e la guarigione, confermata dal tampone negativo, era tornata a casa e non c'erano stati problemi». La vita della 70enne, dunque, era ripresa normalmente, salvo i limiti del lockdown fino alla notizia della nuova positività. «Al pronto soccorso di Ariano Irpino, in seguito alla presenza di febbre, mia mamma è stata sottoposta ad un tampone che ha dato esito positivo per il Covid, così è stata trasferita al Loreto Mare», racconta Marcella che ci tiene a esprimere la gratitudine della famiglia. «Vogliamo ringraziare tutto il personale dell'ospedale di via Vespucci per aver assistito scrupolosamente Carmela e per aver dato a noi grande sostegno morale».Carmela è stata sottoposta a tre tamponi durante il ricovero al Loreto Mare. «La dimissione è stata ufficializzata dopo due tamponi negativi a distanza di 48 ore e, soprattutto, la corrispondenza tra gli esami diagnostici, clinici e microbiologici che confermavano tutti la guarigione» spiega il primario. «Separarci nuovamente da mia madre e non poterle stare vicino, è stato duro ma medici e infermieri hanno fatto il possibile per aggiornarci più volte al giorno e consentirci sempre di parlarle» racconta Marcella. «Lei ci ha sempre detto che si trovava bene e praticamente era coccolata ma la voglia di tornare a casa diventava ogni giorno più forte» aggiunge la figlia che considera la dimissione di Carmela, un giorno da ricordare anche per un altro motivo. «Siamo felici per nostra madre ma ciò che ci rende ancora più felici è sapere che era l'ultima dimissione del reparto ordinario - conclude Marcella - è una doppia liberazione».