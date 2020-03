LEGGI ANCHE

Vanno al pranzo domenicale a casa di una parente che vive in un'altra città: per questo motivo quattro persone sono state denunciate per aver violato le norme del decreto governativo 'Io resto a casa' contro il rischio contagio coronavirus.. Ma in pomeriggio, sulla strada del ritorno a casa, l'auto con a bordo le sette persone è stata fermata a Portici dai Carabinieri della Stazione locale nell'ambito dei controlli sul rispetto del decreto 'anti contagiò. La giustificazione fornita dai quattro adulti ai Carabinieri non ha trovato alcuna validità. Per questo motivo i quattro sono stati denunciati in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.