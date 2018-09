​I finanzieri del gruppo di Frattamaggiore, in un’operazione articolata su più interventi, hanno sequestrato numerosi capi di abbigliamento contraffatti e prodotti destinati alla cosmesi ed alla cura della persona. Tra gli altri, è stato individuato a Casoria un deposito al cui interno sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 10.960 capi di abbigliamento, recanti marchi di note griffe (Lacoste, Ralph Lauren, Stone Island). Gli stessi erano stivati all’interno di scatole di cartone, muniti di cartellini con i relativi prezzi di vendita; pertanto, erano pronti per la commercializzazione al consumatore finale che, data la loro ottima finitura, sicuramente sarebbe stato tratto in inganno.



In precedenza, analoga attività, presso un deposito di stoccaggio di Quarto, portava al sequestro di 1.842 prodotti destinati alla cosmesi ed alla cura della persona, anch’essi di noti marchi (Kylie, Chanel, Christian Dior). Inoltre, nell’ambito di un ulteriore servizio a Frattaminore e Caivano, sono stati sottoposti a sequestro complessivamente 1.334.864 prodotti per la casa e per la cura della persona non sicuri, senza marchio Ce e senza etichetta in lingua italiana, non conformi alla direttiva 2001/95/ce. Al termine di tale operazione, finalizzata al contrasto della contraffazione quale moltiplicatore d’illegalità e fonte di danneggiamento del mercato che sottrae opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, 7 responsabili sono stati denunciati alle autorità giudiziarie territorialmente competenti.

Martedì 25 Settembre 2018, 09:29

