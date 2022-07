Controlli straordinari dei carabinieri durante il fine settimana. Anche con i cani anti-droga e metal detector nelle strade della movida e in spiaggia in costiera sorrrentina. Nelle giornate di sabato e domenica sono state identificate così oltre 400 persone, una trentina con precedenti penali, accertamenti per 170 veicoli, elevate 73 contravvenzioni al codice della strada, ritirati 7 documenti di circolazione.