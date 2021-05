Napoli: bar aperto di notte a Coroglio, arriva la polizia. Clienti in fuga, multa al titolare

Ieri sera, alle 23 circa, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il sevizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio hanno visto un bar in attività e diverse persone sedute ai tavoli che, alla vista della volante, si sono allontanate velocemente. I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpreso a somministrare cibi e bevande oltre l’orario consentito.