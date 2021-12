Covid a Napoli, la mappa dei contagi per quartiere: boom Arenella, crescono i casi a Chiaia

Covid e contagi: cresce di settimana in settimana, l’incidenza di Sars Cov-2 in città. Il virus, sebbene in proporzioni dieci volte inferiori rispetto al dicembre di un anno fa - quando non c’erano ancora i vaccini - a partire dalla riapertura delle scuole è tornato a macinare nuovi casi positivi arrivati ieri, a quota 250 (in totale 257 di cui 118 vaccinati, 8 con una sola dose, 1 con la terza dose e 109 con le due dosi). Alta la quota di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati