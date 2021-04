Covid a Napoli, è emergenza Rsa: senza vaccino mille tra operatori e anziani

Nelle pieghe dei soggetti fragili, tra gli anziani over 80 e tra le categorie prioritarie del Piano vaccinale - che hanno tutti la precedenza assoluta e su cui il governo nazionale e regionale hanno impresso la massima accelerazione per concludere entro aprile i cicli di immunizzazione esiste una categoria che aveva diritto di precedenza rimasta indietro in alcuni snodi e che ora non sa come rientrare in pista e concludere il programma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati