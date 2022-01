Covid a Napoli, bambini ricoverati in ospedale: il virus attacca i deboli, oncologici a rischio

Quarta ondata Covid: la variante Omicron miete tantissimi contagi anche tra i bambini e conta più ricoveri pediatrici di quanti ne siano stati registrati in proporzione nel corso delle precedenti ondate. Un aumento dei casi di infezione da Sars-CoV-2 che verosimilmente aumenterà con la apertura delle scuole. Per fronteggiare l'ondata di ricoveri di piccoli pazienti in Campania non è bastato triplicare l'offerta nel polo pediatrico del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati