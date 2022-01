Omicron, Cauda: «Il virus è cambiato, incubazione più breve. Quarta dose? In autunno»

«Il Covid è cambiato, i tempi di incubazione sono ridotti. Io non rinuncerei al sistema dei colori, perché bisogna continuare a essere molto prudenti, però sono favorevole a una valutazione dei ricoveri che distingua chi va in ospedale per altri motivi e viene trovata positivo asintomatico. Inoltre, uno snellimento del sistema delle quarantene è necessario». Il professor Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive al Policlinico Gemelli di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati