Sorrento, morto l'albergatore Mariano Russo: era il patron degli hotel Conca Park e Belair

Aveva compiuto novant'anni nello scorso mese di settembre. Una intensa attività nel settore alberghiero, l'altra sera un improvviso malore. Un intervento chirurgico non è bastato a salvargli la vita. È deceduto questa sera Mariano Russo, primogenito di Maria e Mario Russo, tra i pionieri dell'industria dell'ospitalità con l'hotel Capri negli anni Cinquanta del Secolo scorso, una attività votata all'ospitalità proseguita con Mariano, Anna e Giovanni, patron dell'Hilton Sorrento Palace e del Bellevue Syrene. Un imprenditore all'avanguardia, innovativo nelle scelte aziendali, Mariano Russo è stato il fondatore degli albeghi Conca Park e Belair. Impegnato anche in politica, ha ricoperto più volte le cariche di consigliere, assessore comunale e vice sindaco. Un improvviso malore l'altra sera, un intervento chirurgico, un giorno di sofferenza, l'addio questa sera ad un albergatore che ha avuto il pregio di guardare sempre alla promozione del turismo come occasione di sviluppo del territorio, con prestigiosi rapporti di amicizia a livello internazionale.

Profondo cordoglio manifestato anche dal sindaco, Massimo Coppola. «È un momento terribile, ci tocca piangere un altro pezzo della nostra storia - sottolinea il sindaco di Sorrento - A Mariano Russo mi legano ricordi personali e politici. È stato un personaggio indimenticabile, un grande imprenditore ed un innamorato di Sorrento».

Ultimo aggiornamento: 23:48

