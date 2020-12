Il coronavirus ha provocato nuove vittime a Pozzuoli. Secondo quanto riferisce il sindaco, Vincenzo Figliolia, rendendo noti i dati inviati dall'Asl Napoli 2 Nord, in città si sono registrati cinque decessi negli ultimi nove giorni, che fanno salire a 39 il numero di vittime falcidiate dalla epidemia. Un dato che va in controtendenza con la curva dei contagi che da 15 giorni a Pozzuoli fa registrare in maniera pressocchè costante un numero di guariti dal virus sempre maggiore delle persone contagiate.

Nelle ultime 24 ore, da quanto si evince dal post del sindaco su facebook, si sono avuti 24 nuovi contagiati su 434 tamponi eseguiti con 42 guariti. La situazione dall'inizio della pandemia a Pozzuoli è di 2666 positivi, con 1404 attualmente positivi di cui 1386 in isolamento fiduciario domiciliare e 18 ospedalizzati e 1223 definitivamente guariti.

