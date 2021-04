Ai blocchi di partenza il nuovo centro vaccinale cittadino. Domani sarà inaugurato e nel giro di qualche giorno entrerà a pieno regime con un potenziale di somministrazioni di circa 500 dosi al giorno. Ad annunciarlo è stato il sindaco Raffaele Lettieri su comunicazione dell’Asl Napoli 2 Nord.

La sede individuata è la palestra della nuova scuola elementare di via Buonincontro che è stata allestita in poco più di 11 giorni di lavori. La scelta della struttura scolastica è avvenuta dopo aver bocciato definitivamente l’allocazione, in primo momento scelta, nella tendostruttura comunale.

La palestra è dotata di un sistema di condizionamento ritenuto indispensabile dall’Asl per procedere alle vaccinazioni di massa con l’approssimarsi della stagione estiva. Al suo interno sono stati allestiti 4 box e ci lavoreranno a turno ben 10 medici, 5 infermieri. Successivamente è prevista che a lavorare nel nuovo hub siano anche i medici di famiglia in modo da accelerare le procedure di vaccinazione.



Attualmente ad Acerra sono state vaccinate con prima dose 6532 persone, ma le adesioni sulla piattaforma tra la fascia compresa tra i 60 ed i 69 anni procedono a rilento: solo alcune centinaia di persone si sono prenotati.

“Auspichiamo che la Regione ed il governo trovino le dosi necessarie per vaccinare tutti perché solo così si potrà uscire dalla pandemia”, spiega il sindaco Lettieri