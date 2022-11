Sono 879 i positivi al Covid in Campania sui 5518 test effettuati, per un indice di contagio pari al 15,92%, in leggera flessione rispetto al 16,54% di ieri.

C'è una nuova vittima. Dieci le terapie intensive occupate, in linea col dato di ieri. Aumentano, invece, le degenze ordinarie che arrivano a 332 (+24 su ieri).