Scendono ancora i positivi al Covid: 1749 nuovi casi registrati. Su 10877 test effettuati in Campania. Tre morti nelle ultime 48 ore, di cui uno in precedenza ma registrato ieri. Cala lievemente anche l'occupazione dei posti letto: 29 su 575 in terapia intensiva, 440 su 3160 nei reparti di degenza.

Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,35% continua a calare al 16,07%.