Napoli, morta dopo il parto a 43 anni Vincenza Donzelli: operatrice culturale e compagna di Andrea Cannavale

Napoli a lutto, sconvolta e attonita per la morte di Vincenza Donzelli, operatrice culturale e compagna di Andrea Cannavale, figlio del grande attore Enzo. La donna è deceduta in seguito a complicanze post partum - parto naturale - in una nota clinica privata napoletana.

Il figlio adesso sta bene, pesa 4 chili, ma per la mamma 43enne non c'è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dai napoletani sconvolti.