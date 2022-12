Covid in Campania, 2410 positivi e un morto: sale ancora il tasso di contagio (22,59%)

In aumento i contagi in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono 2410 i neo positivi al Covid su 10664 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 20,4%, oggi sale al 22,59%.

Un decesso nelle ultime 48 ore; altre quattro persone decedute in precedenza ma registrate ieri. Negli ospedali sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); in aumento i ricoveri in degenza con 371 posti letto occupati (+16 rispetto a ieri).