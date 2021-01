Covid in Campania, continua a calare l'indice dei contagi: 6,59%. Altri 12 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania:

1.069 positivi (104 casi identificati da test antigenici rapidi), di cui 914 asintomatici e 51 sintomatici (in riferimento ai soli positivi al tampone molecolare), su 16.219 tamponi (di cui 2.156 antigenici). Il totale dei positivi sale a 214.022 (682 antigenici), quello dei tamponi a 2.331.532 (12.675 antigenici).

Il rapporto positivi/tamponi è del 6,59%, in calo rispetto al 7,34% registrato ieri.

I morti sono 12 (9 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati​ ieri​)​, per un totale di

3.598 vittime; 525 i pazienti guariti, per un totale di 147.439.

I posti letto occupati sono 112 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.448 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

