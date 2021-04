Covid a Ischia, carne alla brace per 12 nel Bosco della Maddalena: tutti sanzionati

I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Ischia hanno sorpreso all'interno del Bosco della Maddalena di Casamicciola 12 persone che - insieme ai figli minori - pranzavano all'aria aperta godendosi il sole in un'area pubblica attrezzata. Avevano allestito anche una piccolo barbecue dove cuocevano grosse fette di carne.



Tutti gli adulti sono stati sanzionati per violazione della normativa covid: in pochi indossavano la mascherina e le più basilari regole di buon senso non erano rispettate.