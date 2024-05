«C'è stata l'introduzione di ladri nel campetto comunale Monfalcone ubicato nel quartiere Poggioreale». Lo denunciano i consiglieri municipali Enrico Cella e Assunta Natale del Gruppo Azzurri.

«Sono stati vandalizzati gli spazi all'interno della struttura; le porte in alluminio degli spogliatoi dei bagni e quella riservata ai diversamente abili sono state portate via. L'unica struttura sportiva funzionante della municipalità ( La Piscina Bulgarelli e il Pala Stadera sono chiusi da molti anni) - sottolinea Cella - è stata riaperta da circa un anno e momentaneamente chiusa. Ogni giorno il campetto ospitava diverse associazioni calcistiche impegnate con bambini che difatti venivano allontanati dal pericolo del “marciapiede”. La struttura per ovvi motivi è stata chiusa anche per effettuare una disinfestazione per la presenza di zecche».