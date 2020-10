Covid a Napoli: paziente di 70 anni morto al Cotugno, indagano i carabinieri

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Napoli per verificare la circostanze che hanno portato alla morte di un uomo di 70 anni affetto da Covid, avvenuta nell'ospedale Cotugno. A lamentare ritardi nell'assistenza fornita all'uomo sono stati i familiari. Il 70enne era affetto da diverse patologie, tra cui il diabete e l'ipertensione. L'obiettivo degli inquirenti della sezione «Lavoro e Colpe Professionali» della Procura, che non ipotizzano alcun tipo di responsabilità, è cercare di fare luce sull'accaduto. Secondo quanto dichiarato dal 118 il paziente, classificato in ospedale con codice giallo, aveva una saturazione del 95%. Secondo l'azienda ospedaliera dei Colli, invece, già al momento del ricovero nel Pronto Soccorso l'uomo presentava una saturazione molto bassa e una insufficienza respiratoria a tal punto grave da rendere inutili tutte le manovre tese a salvargli la vita.

