L'Unione dei Sindacati della Polizia Penitenziaria "ritiene gravissimo che, a differenza delle altre province campane, dove il personale in servizio negli istituti di pena è stato sottoposto ai test sierologici, negli istituti della città di Napoli di Poggioreale e Secondigliano ed i relativi uffici e servizi l'ASL NA 1 sebbene sollecitata dall'Amministrazione penitenziaria regionale, non abbia ancora provveduto alla somministrazione dei suddetti test".

LEGGI ANCHE Napoli, autista Anm contagiato dal Covid i colleghi: «Bisogna aumentare i controlli»

"Chiamiamo in causa direttamente il Presidente De Luca - continua la nota a firma del segretario regionale Ciro Auricchio e del presidente Giuseppe Moretti - affinché, a fronte dell'emergenza di questi giorni, interceda direttamente con il direttore dell'ASL NA 1 dott. Ciro Verdoliva perché, come fatto per il personale scolastico, anche la Polizia Penitenziaria in servizio nelle carceri napoletane sia sottoposta a screening per l'individuazione di eventuali positivi". "Tale azione si ritiene non più rinviabile perché necessaria ad arginare l'insorgere di possibili pericolosissimi focolai in istituti sovraffollati come quelli di Poggioreale e Secondigliano, notoriamente tra gli istituti di pena più sovraffollati d'Europa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA