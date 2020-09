Coronavirus a Napoli, insegnanti e personale scolastico in fila per il test sierologico

Insegnanti e personale scolastico in fila oggi a Napoli per sottoporsi al test rapido sierologico per il covid-19 nell'ambito di uno screening nazionale organizzato dall'Ordine dei medici di Famiglia. Dalle prime ore della mattina decine di docenti e personale Ata hanno deciso volontariamente di aderire all'iniziativa aspettando il loro turno nel parcheggio del Palabarbuto dove è stata parcheggiata la grande unità mobile della Regione Campania.



