Covid a Napoli, si vaccinano le forze dell'ordine: 300 militari alla Mostra

Sono trecento i carabinieri del Comando provinciale di Napoli che oggi hanno ricevuto il vaccino antico Covid alla Mostra d'Oltremare di Napoli. I militari sono in servizio presso le circa 100 stazioni presenti sul territorio dell'intera provincia partenopea.

Domani è prevista, invece, la vaccinazione di altri 600 militari: la precedenza è stata data ai militari in servizio nelle strutture operative. Nel giro di pochi giorni saranno vaccinati tutti i militari in servizio sia nei reparti territoriali che in quelli dell'organizzazione mobile e speciale che sono nel Napoletano.

A vigilare sulla Mostra d'Oltremare sono impegnati dieci militari della Compagnia di Bagnoli, comandata dal maggiore Federico Lori.

