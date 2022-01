Scuola, rientro in classe a metà: il Tar decide sulla Dad in Campania

Da oggi riaprono le scuole dopo le vacanze natalizie, ma non ovunque. In ordine sparso, si riprenderà con la Dad, la didattica a distanza. Secondo le stime dei presidi mancheranno all’appello 120mila classi su 360mila. Molte differenze e distinguo tra le regioni, per l’allarme sui contagi. È la Campania, insieme con la Sicilia dove la riapertura delle scuole è stata rinviata di tre giorni, la regione che ha scelto di diversificarsi dalle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati