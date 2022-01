Covid, a Giugliano e Qualiano scuole chiuse fino al 15 gennaio: «Situazione contagi fuori controllo»

Scuole di ogni ordine e grado chiuse, dal 10 al 15 gennaio, a Qualiano e Giugliano. Lo hanno deciso i sindaci Rafaele De Leonardis e Nicola Pirozzi, che hanno sottoscritto le relative ordinanze.

«Una decisione presa alla luce della situazione dei contagi in città che è superiore alla media della regione Campania - spiega De Leonardis - L’incremento riguarda ogni fascia d’età e in special modo quella scolastica. Da diversi giorni siamo stati impegnati in fitti colloqui con i dirigenti scolastici, con l'Asl, coi pediatri del territorio che hanno palesato le loro preoccupazioni per la ripresa delle attività scolastiche. Quella di chiudere le scuole agli alunni - aggiunge - è stata una decisione sofferta ma che ci appare coerente coi dati sui contagi forniti dall'epidemiologia e che, innanzitutto, è stata presa a tutela della salute di tutti i cittadini».