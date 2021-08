Covid a Napoli, i «fantasmi» dei tamponi fai da te acquistati nei supermarket: «Il 15 per cento positivi»

È un fenomeno che ufficialmente non esiste ma viaggia sotto traccia, nelle pieghe di regole, norme e notifiche su piattaforme e interfacce informatiche, alimentato da vendite on-line ma anche nei supermercati oltre che nei canali di accesso ufficiali in farmacia e in laboratori accreditati lungo tutto lo Stivale. Parliamo dei test rapidi antigienici. Da quasi un anno, da ottobre del 2020, quando il Ministero ne ha liberalizzato l'uso, come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati