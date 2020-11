TORRE DEL GRECO. Un morto, il terzo in dieci giorni, e 51 nuovi positivi nelle ultime 24 ore tra cui l’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Giordano. Un bollettino drammatico quello odierno per la città del corallo la cui curva epidemiologica schizza, in poche ore, a 375 casi con 10 ospedalizzati e 3 morti nel giro di pochi giorni. È deceduto stamattina all’Ospedale del Mare il pensionato 86enne T.D.M., aggravatosi ieri e ricoverato d’urgenza ma era ormai troppo tardi.

È il terzo decesso in poco più di 10 giorni dopo la 76enne A.F. morta venerdì e il medico-diacono Mirco Ragazzon di 61 anni, entrambi spirati all’ospedale di Ponticelli.

Giornata caotica anche per l’accertata positività dell’assessore Lucia Giordano, asintomatica e in isolamento a casa. Sottoposti a tampone anche gli altri membri dell’esecutivo compreso il sindaco Giovanni Palomba. Tutti in quarantena.

