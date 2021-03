Covid a Torre del Greco, altri tre morti: ​addio a Pasquale, ex funzionario comunale

TORRE DEL GRECO. Altri tre morti con Covid nelle ultime 48 ore tra cui un ex funzionario dell’ufficio Anagrafe. Sono un uomo e una donna le ultime due vittime certificate oggi dal centro o operativo comunale. Si tratta di Pasquale Castellano di 70enne ex dipendente comunale e molto noto e amato in città e la 65enne D.B.C. Ieri, invece, è stata certificata la morte di R.M.C. di 90 anni. Continua a salire il numero delle vittime che é arrivato a 132.

É deceduto al Cardarelli Pasquale Castellano, lascia la moglie e i figli che vogliono ricordarlo per l’esempio e la giovialità che l’hanno contraddistinto. Un lavoratore instancabile e legato alla famiglia e ai suoi nipotini. Centinaia le telefonate di cordoglio arrivate al figlio Vincenzo, noto maestro di Kick Boxing. «Ciao Babbo, rimarrai sempre con me e nei cuori di chi ti ha conosciuto per tutto quanto di buono hai sempre seminato.Ti ameremo sempre» il ricordo di Vincenzo.