Covid a Torre del Greco, morta casalinga 59enne: non aveva altre patologie

Il Covid miete un’altra vittima, si tratta di A.S., casalinga 59enne che lascia due figli adulti. Da quanto riferito dai parenti, che preferiscono rimanere anonimi, la donna non aveva altre patologie ma è stata sconfitta dal virus che aveva contratto settimane fa. Cresce ancora il drammatico bilancio delle vittime che dall’inizio della pandemia sono 122.

Registrati dal Coc oggi anche 21 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2 per un totale di 1228 di cui 68 ricoverati in ospedale. Registrate nelle ultime 24 ore anche 25 nuove guarigioni. Il Coc presieduto dal sindaco Giovanni Palomba ricorda che è stato attivato, dall'Ambito Territoriale 31 del Comune di Torre del Greco, il numero di prossimità per le persone in quarantena domiciliare, anziani non autosufficienti e famiglie con minori, reperibile al numero verde: 800.17.16.36, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 18.

