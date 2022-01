Covid a Torre del Greco: 261 casi, morta un'anziana

TORRE DEL GRECO. In una giornata buia come questa in cui la città è ancora sotto choc per la morte del bimbo di due anni, arriva l’ennesima vittima del Covid. Si tratta di S.G., un’anziana di 81 anni deceduta in ospedale per complicanze dovute all’iniezione. Sale così a 179 il numero di decessi dall’inizio della pandemia, non si registravano morti da oltre un mese.



Il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, inoltre ha certificato anche 261 nuovi contagi che fa balzare a 1263 il totale dei positivi al Sars-CoV-2 con 29 ospedalizzati. «Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alla famiglia della nostra concittadina. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera amministrazione».

