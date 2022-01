Covid, protesta dei sanitari dei punti vaccinali a Torre del Greco: chiedono il pagamento delle indennità spettanti

«Le attività dei lavoratori nei punti vaccinali hanno avuto un riconoscimento sociale importante e fornito un'adeguata risposta sanitaria, nonché un'eccellente barriera all'avanzare della pandemia. Pare che questo dato sia insignificante per la nostra azienda». È la motivazione alla base della protesta organizzata questa mattina all'esterno della sede dell'Asl Napoli 3 Sud di Torre del Greco dalle organizzazioni sindacali Cgil-funzione pubblica, Cisl Fp, Uilfpl, Fials, Federazione Sindacati Indipendenti e Nursing Up.

Un centinaio i manifestanti che si sono radunati presso la struttura di via Marconi, mostrando una lettera inviata al direttore generale della Napoli 3 Sud, a quelli sanitario e amministrativo e ai direttori dei distretti e dei punti vaccinali dove era scritto: «Basta negare ancora i diritti dei lavoratori» firmata dal personale sanitario allocato nei punti vaccinali.

Le sigle sindacale chiedono «di pagare al personale dei punti vaccinali gi istituti contrattuali» evidenziando come «il personale infermieristico e Oss opera sette giorni su sette, con turnazioni di 12 ore» e come sia da tenere in conto l'indennità del turno festivo.

«Non è possibile assistere ai rimbalzo di responsabilità, senza che i problemi vengano risolti» prosegue la missiva.

Le organizzazioni sindacali «che già con precedenti note avevano informato i livelli aziendali, metteranno a disposizione i loro uffici legali per le vertenze degli interessati e comunicheranno alla Corte dei Conti tutti gli addebbiti che ne conseguiranno e che produrranno un sicuro danno erariale».