Vaccini Covid a Napoli, lunghe code nei due hub aperti oggi

Centinaia di napoletani in coda alla Mostra d'Oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte per sottoporsi al vaccino contro il Covid. La fila è lunga come all'inizio della campagna vaccinale. A spingere, i provvedimenti del governo per sostenere la terza dose.

I due hub di Napoli restano aperti oggi dalle 9 fino alle 18, e sono gli unici due presidi in funzione, visto che la domenica restano chiusi i distretti Asl nei diversi quartieri, da domani mattina di nuovo operativi. L'alternativa è prenotare la profilassi in farmacia oppure rivolgersi al medico di famiglia, se ha aderito all'attività di prevenzione.