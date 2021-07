Covid, l'Unità di Crisi Regione Campania comunica i dati sulle vaccinazioni aggiornati alle 17 del 12 luglio 2021: complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.422.686 cittadini; di questi 2.238.077 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.660.763. Qui il link per consultare i dati in tempo reale.