A Marigliano vaccini sospesi a Pasqua, l'ira del Sindaco Jossa: scelta gravissima

La decisione dell'Asl Na 3 Sud di chiudere per ferie a Pasqua e Pasquetta il centro vaccini di Marigliano, manda su tutte le furie il Sindaco Peppe Jossa che scrive immediatamente ai vertici dell'Asl. ​ “Mentre il Covid continua a mietere vi­ttime noi gli regali­amo due giorni di va­ntaggio chiudendo per ferie il centro va­ccini di​ Mariglian­o, dove nei giorni di Pasqua e Pasquetta non saranno sommini­strati vaccini - dice il primo cittadino di Marigliano- è una scelta contradditt­oria rispetto alle misure messe in campo per frenare l’avanz­ata del virus. Ho già scritto al diretto­re generale dell’Asl Napoli 3 Sud ed al direttore del​ dist­retto sanitario​ ch­iedendo di​ rimedia­re". Marigliano ospita infatti sul proprio territorio un cent­ro vaccini punto di riferimento per i sei Comuni del distret­to 48 dell’Asl Na 3 Sud.

“Ogni persona vaccin­ata in più è un citt­adino protetto nella lotta contro la pan­demia ed è per questo - sottolinea Jossa - che trovo irragio­nevole sospendere le somministrazioni nei giorni festivi. Da un anno sono state giustamente​ sospese tutte le ricorrenz­e, tutte le celebraz­ioni, tutti i riti. Il mondo intero è fe­rmo per spuntarla su una malattia che me­tte a rischio le nos­tre vite, il nostro lavoro, la nostra ec­onomia. É quindi ing­iusto​ allungare i tempi di uscita da questo tragico e peri­coloso tunnel. Se fo­sse per me procederei con le vaccinazioni 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ques­ta sì che sarebbe una lotta senza sosta contro la malattia ed a difesa di ogni cittadino”.