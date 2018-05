Sabato 19 Maggio 2018, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 18 Maggio, 23:26

Crolla un cornicione che ferisce un bimbo di un anno e un adulto, entrambi in ospedale. L'incidente è avvenuto su via Sant'Anna di Palazzo, una stradina perpendicolare a via Chiaia, intorno alle 22.Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso il minore, trasportandolo al Santobono dove i medici lo hanno assistito per un trauma cranico mentre la seconda vittima è stata portata al Fatebenefratelli, per un trauma cranico con varie ferite lacero contuse in testa. Sul posto i sopralluoghi dei vigili del fuoco e delle forze dell' ordine.