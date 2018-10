«Una pessima notizia, non ci sono parole: dopo aver tanto penato per far stanziare nel Collegato al Bilancio 2018 le risorse necessarie ad affrontare l'emergenza crolli di Sant'Antimo scopriamo che a tutt'oggi nessuna richiesta di quei fondi è stata inoltrata dall'amministrazione comunale santantimese in Regione Campania. Scandaloso». Lo rendono noto i Consiglieri regionali campani di Forza Italia, Armando Cesaro e Flora Beneduce a margine della seduta di Question Time nel corso della quale il Presidente del gruppo consiliare ha interrogato l'assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania Bruno Discepolo per sapere «se e con quale esito fosse pervenuta agli Uffici regionali competenti» la richiesta delle risorse stanziate allo scopo ad agosto 2018. «Non si capisce se siamo di fronte al puro disinteresse, al menefreghismo del Sindaco Russo per la sua città e ancor più per chi vive una grave emergenza sopra la propria pelle - aggiungono -, oppure se siamo al cospetto della più totale incapacità e sciatteria amministrativa». «In ogni caso l'unico dato certo è che ancora una volta si conferma che questa amministrazione è quanto di peggio si potesse augurare ai cittadini di Sant'Antimo», concludono Cesaro e Beneduce.

Venerdì 12 Ottobre 2018, 16:21

