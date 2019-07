CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Luglio 2019, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà la prima verifica interna alla magistratura, dopo la tempesta delle intercettazioni nell'inchiesta di Perugia che hanno sconvolto gli equilibri del Csm. Solo un anno fa, il rinnovo dei 16 consiglieri togati. Il 6 e il 7 ottobre prossimi, le elezioni suppletive per sostituire i due dimissionari eletti nella lista del magistrati requirenti: Antonio Lepre e Luigi Spina. Dopo la chiusura dei termini per le candidature, nove i nomi. Lista unica nazionale, con candidati che devono obbligatoriamente lavorare in uffici requirenti. Al voto, i 9089 magistrati ordinari in servizio in tutt'Italia.