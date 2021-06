Ctp, bus distrutto da un incendio sulla Nola-Villa Literno

Un bus della Ctp è stato completamente distrutto da un incendio che è divampato all'improvviso, mentre, il mezzo si trovava sulla Nola-Villa Literno in direzione di Nola. Il bus aveva terminato la linea M1 da Napoli a Mondragone e stava ritornando al deposito di Teverola non avendo per fortuna nessun passeggero a bordo. Quando ad un certo punto le fiamme hanno avvolto il mezzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Solo spavento per l'autista che è ricorso immediatamente all'intervento dei pompieri.