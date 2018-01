Mercoledì 3 Gennaio 2018, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un corto circuito improvviso sul sistema automatico di regolazione della circolazione dei treni ha causato questa mattina forti ritardi sulla linea Cumana. Il guasto è avvenuto poco dopo le ore 7 e per almeno due ore ha condizionato il transito sull'intera linea dell'Eav. Tutto ciò ha creato disagi ai pendolari e agli utenti che aspettavano l'arrivo dei treni sulle stazioni da Torregaveta a Montesanto. Intorno alle ore 10, poi, dopo un primo intervento dei tecnici i ritardi si sono ridotti nell'ordine di quindici minuti. Il guasto è stato, poi, successivamente ripristinato con la situazione che è andata via via normalizzandosi.