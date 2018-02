Cuneo, arrestato rapinatore trasfertista: il fratello coinvolto nella «strage delle Fontanelle»

Martedì 20 Febbraio 2018, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 19:43

Una rapina accertata, altre due su cui sono in corso indagini. Tutte con le stesse modalità: raid lampo a volto coperto, armi in pugno e con un falso accento dell’Est Europa. Uno dei criminali, però, veniva da Napoli. I carabinieri della Compagnia di Alba, in provincia di Cuneo, lo hanno beccato in flagrante subito dopo la rapina a una tabaccheria, nell’ambito di servizi predisposti in seguito una anomala escalation di episodi del genere: tre in sette giorni tra i comuni di Magliano Alfieri e Govone. Sono stati predisposti controlli straordinari nei comuni colpiti e in quelli limitrofi, con l’impiego di decine di pattuglie, e parallelamente sono stati monitorati gli impianti di videosorveglianza pubblici e privati. Fin quando il malvivente non si è fatto vivo.I carabinieri lo hanno inseguito per qualche chilometro e sono riusciti a bloccargli la fuga; nell’automobile aveva ancora il coltello con cui aveva minacciato il commerciante e l’intera refurtiva, circa 2mila euro. Si tratta di Antonio Daniello, pregiudicato per spaccio di stupefacenti; sarebbe un “trasfertista”, che si spostava dal capoluogo campano per commettere reati e poi faceva ritorno a casa. Le indagini sono ancora in corso per appurare il suo eventuale coinvolgimento nelle altre due rapine e per risalire all’identità del complice descritto dalle vittime. Daniello è il fratello di Alessandro, in carcere con l’accusa di aver preso parte alla spedizione di morte tristemente nota come “Strage delle Fontanelle”: era il 22 aprile 2016 quando un gruppo di fuoco del clan Genidoni – Esposito della Sanità fece fuoco contro alcuni affiliati al clan rivale dei Vastarella, uccidendo due persone.