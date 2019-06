Venerdì 7 Giugno 2019, 15:01

Le reliquie di Santa Bernadette, la giovane francese Bernadette Soubirous che vide la Madonna a Lourdes, arrivano a Napoli. Da martedì 11 giugno, saranno accolte presso la Parrocchia della Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernadetta a Ponticelli e giovedì 13 giugno le reliquie saranno trasferite in Duomo dove resteranno fino alla partenza, venerdì 14 giugno.Ecco il programma completoMartedì 11 giugno - Parrocchia Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernadetta a PonticelliOre 17 Arrivo privatamente in parrocchiaOre 19 Accoglienza solenne della comunità parrocchiale Santa Messa. Santo Rosario. Buona notte a MariaMercoledì 12 giugno - Parrocchia Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernadetta a PonticelliOre 8 Lodi Ore 8.30 Santa Messa. Ore 9.30 Adorazione Eucaristica e Santo RosarioOre 12 Ora Media. Angelus. Ore 15-18 Pellegrinaggio delle parrocchie Ore 18 Santo RosarioOre 18.30 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Salvatore Angerami Processione “aux flambeaux”Ore 21 Santa Bernadetta incontra i giovani. Buona notte a MariaGiovedì 13 giugno - Traslazione delle Reliquie in DuomoOre 12 Accoglienza in DuomoOre 18 Santo Rosario. Santa Messa. Processione “aux flambeaux”Venerdì 14 giugno - Chiesa CattedraleOre 9 Lodi. Santa Messa. Santo Rosario MeditatoOre 12 AngelusOre 17.30 Conferenza del dott. Alessandro de Franciscis Responsabile del Bureau mediacal di LourdesOre 18.30 Vespri presieduti dal Cardinale Crescenzio Sepe Canti a Maria, Schola Cantorum della Cattedrale mons. Vincenzo de Gregorio, don Rosario Cantone. Partenza“