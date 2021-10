Da Napoli in Africa, sequestrate 70 tonnellate di rifiuti tossici al porto

Settanta tonnellate di rifiuti pericolosi - costituiti da centinaia tra compressori, condizionatori, macchine per cucine, frigoriferi, monitor e televisori, batterie al piombo e serbatoi di Gpl per auto, pneumatici, motori non bonificati e migliaia di componenti attinenti alla sicurezza dei veicoli - sono stati sequestrati nel Porto di Napoli dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 1.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Illegalità diffusa a Barra, tra scooter rubati e... IL CASO Video hot dal Comune di Ercolano impiegata ora rischia il... L’INCHIESTA Fascismo e neonazismo, blitz a Napoli e in altre città di... LA RAPINA Torre del Greco, raid armato nel supermarket: terrore tra i clienti

Erano diretti in Africa. L'attività di analisi ha consentito di intercettare nello scalo marittimo partenopeo i container, anche grazie all'impiego di sofisticate apparecchiature scanner. Non solo, i controlli sull'effettivo peso dei contenitori ha consentito di accertare un tonnellaggio notevolmente superiore a quello dichiarato, eccedente, i limiti massimi prescritti dal codice della navigazione per la sicurezza dei trasporti. I rifiuti sono stati sottoposti a sequestro ed i responsabili delle spedizioni sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per falso ideologico e traffico internazionale di rifiuti.