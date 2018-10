Tortore, storni e quaglie in voliera: denunciato cacciatore nel Napoletano

Sabato 20 Ottobre 2018, 17:30

Sono state attratte dall'inconfondibile suono di un richiamo eltrettomagnetico, il cui uso è vietato dalla legge sulla caccia, e hanno rinvenuto una grandissima voliera con all'interno 39 Tortore dal Collare, 4 Storni e 2 Quaglie di cui una accecata. Le Guardie della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), hanno individuato l'enorme gabbia in prossimità di un manufatto per civile abitazione in costruzione a Marigliano.Intervenuti sul posto, i Carabinieri Forestali e gli agenti della Polizia Locale di Marigliano hanno accertato che la costruzione in corso era sprovvista di autorizzazioni e dopo accurata ispezione nei paraggi hanno individuato una discarica di rifiuti ingombranti e parti di veicoli. Durante gli accertamenti si è presentato sul posto un cacciatore armato ed in compagnia del proprio cane da caccia. L’uomo, C.N. di 63 anni, è stato denunciato, il manufatto, la discarica e tutti gli animali sono stati sequestrati.Gli uccelli sono stati trasferiti al Centro Recupero Animali Selvatici dell’ASL NA 1 per le valutazioni veterinarie prime della liberazione. «Le nostre Guardie si addentrano nei territori più remoti e collaborano al ripristino della legalità ambientale – afferma Fabio Procaccini, delegato provinciale della LIPU – ringrazio il M.llo Alessandro Cavallo, comandante della stazione di Marigliano dei Carabinieri Forestali ed il Magg. Emiliano Nacar, Comandante della Polizia Locale di Marigliano, che sono intervenuti immediatamente sul posto a coordinare le operazioni».La LIPU di Napoli, da poche settimane, ha ripristinato il proprio servizio di Vigilanza Venatoria e Zoofila e numerose sono state le attività di contrasto al bracconaggio portate a segno fino ad ora dall’apertura della stagione venatoria. Il Nucleo partenopeo delle Guardie LIPU, coordinate da Giuseppe Salzano, è composto da persone altamente motivate e specializzate. «Invito chiunque – conclude Procaccini - sia a conoscenza di atti di bracconaggio, uccellagione e maltrattamento ad inviare un messaggio alla pagina Facebook “LIPU NAPOLI”. Solo con la collaborazione di tutti potremmo finalmente debellare questa piaga».