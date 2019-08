Lunedì 26 Agosto 2019, 20:33

Semi rivolta a bordo la nave traghetto Caremar che era diretta a Capri, e sono dovuti rientrare a Calata di Massa dopo circa mezz’ora poiché due passeggeri diretti ad Ischia si sono accorti del clamoroso errore e di aver sbagliato traghetto per cui il Comandante ha deciso il rientro per poi riprendere la rotta per Capri. Un inversione di rotta che ha fatto scatenare l’ira ed una rivolta degli occupanti della nave tra cui diversi capresi e molti turisti, che hanno protestato con l’equipaggio e sono scesi nell’hangar dove si trovavano in un'auto di grossa cilindrata i due protagonisti del clamoroso episodio.Due persone provenienti da Roma che si sono guardati bene, vista l’aria surriscaldata, di lasciare l’abitacolo della macchina dove sono rimasti fino al loro rientro a Calata di Massa. Intanto le polemiche e le proteste continuavano sul ponte dove i passeggeri chiedevano spiegazioni ai componenti dell’equipaggio e gli ufficiali che cercavano di riportare la calma ed assicuravano che sarebbe stato rispettato accelerando i motori l’orario di arrivo a Capri. Spiegazioni però che anche se hanno portato la calma negli animi non hanno fermato i mugugni di tante persone che per la prima volta sono stati protagonisti di un simile caso. Sconosciuta l’identità degli occupanti dell’auto, assicurano che a bordo vi fosse un importante personaggio.