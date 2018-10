Martedì 30 Ottobre 2018, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 17:43

Antonio Bassolino è stato assolto dall'accusa di peculato nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei fondi riservati al dissesto idrogeologico. Stesso verdetto per Fernando De Angelis, ex responsabile della contabilità del commissariato Protezione Civile in Campania.Difeso dagli avvocati Matteo De Luca, Massimo Krogh e Giuseppe Fusco, Bassolino era ritenuto responsabile in qualità di presidente della Regione Campania. Per lui i pm Valeria Sico aveva chiesto la condanna a 7 anni di reclusione ma il tribunale ha ritenuto prive di fondamento le accuse della Procura.I giudici della prima sezione (presidente Occhiofino) hanno assolto i due imputati con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste. Per Bassolino si tratta della diciottesima assoluzione.