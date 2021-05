Don Luigi Merola diventa icona della legalità in Germania

La lotta di don Luigi Merola contro gli altari dei camorristi uccisi diventa un report di approfondimento giornalistico di una tv tedesca. Don Luigi Merola, così, in Germania è diventato una icona della legalità di Napoli e simbolo della lotta alla camorra, da Napoli a Pompei. La Deutsche Welle, l'emittente pubblica tedesca di radiodiffusione a livello internazionale, ha raccontato l'impegno del sacerdote nel combattere la malavita, togliendo i minori dalla strada e dal reclutamento da baby boss, accogliendoli presso la fondazione 'A voce d'è creature di Napoli e Pompei, e il servizio giornalistico ha raggiunto ascolti altissimi. Il video-inchiesta, in lingua tedesca, in Germania è stato diffuso anche sui social, diventando virale e accompagnato da post che incitano don Luigi a non mollare e ad andare avanti e continuare ad aiutare i minori che vivono disagi sociali drammatici. «Invito tutti a contribuire ad aiutare i bambini di Napoli e Pompei che vivono la 'tentazione' del malaffare donando il 5x1000. C.F. 95097930630» ha detto con entusiasmo il sacerdote che, sfidando le ire della camorra, educa più di 400 minori l'anno a percorrere la strada della fede e della legalità. https://m.dw.com/de/reporter-falsche-helden-der-nachwuchs-der-camorra/av-57629483?maca=de-Whatsapp-sharing

APPROFONDIMENTI IL CASO Pompei, vandalizzato il “rifugio” dei bimbi di don... LA SOLIDARIETÀ «'A voce d'e criature», per i minori a...