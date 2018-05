Donna «in trasferta» da Napoli abbandona rifiuti ad Acerra

In trasferta da Napoli deposita sacchetti di rifiuti ad Acerra, ma viene individuata grazie alle telecamere mobili posizionate sul territorio proprio per evitare l'abbandono di spazzatura. A incastrare la donna, residente a Napoli, i riscontri incrociati effettuati dai vigili urbani di Acerra, che hanno rintracciato la donna ripresa dalle telecamere trappola mentre sversava sacchetti di rifiuti sulla carreggiata dell'asse di supporto. I caschi bianchi hanno poi provveduto, insieme agli addetti della ditta che si occupa del servizio di igiene urbana, a recuperare i sacchetti nei quali hanno trovato ulteriori tracce della «proprietaria» dell'immondizia. Alla donna saranno comminati 200 euro di multa. Oltre alla partenopea in trasferta, sono stati multati, solo oggi, sei cittadini acerrani per aver depositato illegalmente i propri rifiuti: le attività di controllo si sono svolte a partire dalle 6 del mattino alla presenza degli assessori alla Polizia municipale, Enzo Iorio, e all'Ambiente, Cuono Lombardi. I trasgressori sono stati rintracciati anche grazie alla corrispondenza trovata nei sacchetti depositati illegalmente. Nei giorni scorsi sono state multate quasi 30 persone per lo stesso reato.

Venerdì 18 Maggio 2018, 21:19

