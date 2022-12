Dorita Delle Donne, operazione per il tumore al seno il 13 dicembre: «Sono impaurita ma happy»

Sarà operata per il tumore al seno. Finalmente un raggio di sole nella vita stravolta da un anno della giovane trentenne gragnanese che vive a Londra. A dare la bella notizia, lei stessa, sui social. Dorita Delle Donne, ammalata di un cancro metastatico combatte da dodici mesi il mostro con la compagna Ester Sanna Ferraiolo.

«Sono impaurita, ma happy», dice lei, che online sta condividendo ogni attimo della sua vita.

La speranza di una vita nuova arriva dopo gli ultimi controlli di novembre: «Nel fegato e pancreas il tumore ha continuato a ridursi. Nel seno ha ripreso a crescere invece».

Il 13 dicembre la data dell'intervento. Una bella notizia, per Dorita come ricorda lei stessa, visto che il suo tumore è definito inoperabile perché è metastatico perché non circoscritto e quindi un intervento non porterebbe alla rimozione di tutto, e le masse tumorali in altre parti dell’organismo rimarrebbero.

In bocca al lupo Dorita!