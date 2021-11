Parco Verde di Caivano, spacciatore 21enne si nasconde tra le siepi: arrestato dai carabinieri

Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Parco Verde di Caivano da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari della locale stazione hanno setacciato la zona insieme ai carabinieri del Reggimento Campania. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Bervicato, 21 anni. Il ragazzo, alla vista dei militari, si è nascosto tra le siepi per poi cercare di allontanarsi a piedi, ma è stato inseguito e bloccato. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 756 euro in contanti, provento del reato.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di droga al Parco Verde di Caivano: arrestati due pusher e... LA DROGA Caivano, arrestato pusher mentre consegnava droga: possedeva sbarre... LA LUPARA BIANCA Omicidio di Antonio Natale a Caivano, preso narcos del parco Verde:...