Caivano, arrestato pusher mentre consegnava droga: possedeva sbarre per chiudere cancelli

Altro arresto per droga al Parco Verde di Caivano per i Carabinieri della locale Tenenza. A finire in manette un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine che dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacente. I militari – durante un servizio anti droga – hanno notato un giovane consegnare al 35enne una banconota da 10 euro e sono intervenuti. Il ragazzo è fuggito ma il pusher è stato bloccato e perquisito.

APPROFONDIMENTI I FOCUS DEL MATTINO Cocaina, triplicati i ricoveri: ecco la mappa di chi sniffa in Italia L'ARRESTO Cercola, carabinieri arrestano spacciatrice 39enne per droga:... L'ARRESTO Varcaturo: carabinieri arrestano pusher 37enne; sequestrati hashish e...

Nelle tasche dell’uomo è stata rinvenuta e sequestrata una busta con all’interno 26 dosi di cocaina, 31 dosi di eroina, 26 dosi di hashish e 155 dosi di crack. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma contante di 1627 euro e una radio trasmittente. Sequestrate anche due sbarre per chiudere i cancelli condominiali. L’arrestato è in attesa di giudizio.